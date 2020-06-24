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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Мьёндален
Викинг - Мьёндален: обзор матча 24 июня 2020
Викинг
24.06.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мьёндален
41'
В. Бериша (П)
19'
S. Lalle Ibrahim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Мьёндален
87'
Замена
A. Hellum
️️️️
S. Lalle Ibrahim
87'
Замена
️️️️
T. Brochmann
Желтая карточка
T. HÃ¸iland
85'
Замена
З. Битики
️️️️
В. Бериша
81'
76'
Замена
С. Лизет
️️️️
C. Gauseth
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
К. Лекберг
75'
71'
Замена
J. Solberg
️️️️
S. Aasmundsen
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
R. Ullaland Hove
69'
64'
Желтая карточка
S. Lalle Ibrahim
59'
Желтая карточка
M. Nakkim
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
51'
46'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
F. Brustad
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
41'
Желтая карточка
В. Бериша
38'
19'
ГОЛ! 0:1!
S. Lalle Ibrahim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Сондре Аукленд
АП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Викинг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Even Ãstensen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
2-2-1-1-5
23
Викстоль
3
Веватне
8
Белл
16
Лекберг
29
Ибрахимай
8
Аукленд
6
14
Бериша
1
26
9
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
7
4
4
15
33
16
Лекберг
10
10
16
Лекберг
14
Бериша
11
Битики
11
Битики
14
Бериша
6
19
Перейра
19
Перейра
6
33
6
6
33
8
17
17
8
11
23
Лизет
23
Лизет
11
22
18
18
22
Остались в запасе
Викинг
Мьёндален
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Even Ãstensen
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Even Ãstensen
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Викинг - Мьёндален
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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