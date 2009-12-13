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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 13 декабря 2009
Лион
13.12.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
86'
М. Шамах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
Замена
Я. Тафе
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 0:1!
М. Шамах
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Вендел
Замена
Жуссие
️️️️
Я. Плашил
Замена
С. Дельгадо
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
Крис
16'
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
7
Мишел Бастос
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-1-4-1
1
Льорис
26
Сиссоко
4
Бумсонг
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
4
Чельстрем
17
Макун
7
Бастос
15
Пьянич
9
Лисандро
4-4-1-1
16
Каррассо
21
Шальме
22
Сане
27
Планюс
14
Тремулинас
18
Плашил
6
Фернандо
12
Диарра
17
Вендел
8
Гуркюфф
27
Шамах
4
Чельстрем
9
Тафе
9
Тафе
4
Чельстрем
7
Бастос
19
Дельгадо
19
Дельгадо
7
Бастос
15
Пьянич
18
Гомис
18
Гомис
15
Пьянич
18
Плашил
20
Жуссие
20
Жуссие
18
Плашил
17
Вендел
94
Гуффран
94
Гуффран
17
Вендел
Остались в запасе
Лион
Бордо
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - Бордо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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