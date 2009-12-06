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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 06 декабря 2009
Лилль
06.12.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
4 : 3
Завершен
Лион
24'
П. Фро
53'
Жервиньо
70'
Й. Кабай (П)
90+2'
Жервиньо
2'
Лисандро
22'
Лисандро (П)
35'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
+3
Желтая карточка
Крис
ГОЛ! 4:3!
Жервиньо
+2
Желтая карточка
А. Ревейер
Замена
Л. Туре
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Ф. Клер
️️️️
Л. Гассама
Замена
С. Дельгадо
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Й. Кабай
Замена
Э. Азар
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Т. Де Мело
️️️️
П. Фро
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 2:3!
Жервиньо
Пас отдал
Р. Мавуба
Желтая карточка
С. Гову
Желтая карточка
О. Шеджу
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Б. Гомис
ГОЛ! 1:3!
Лисандро
Желтая карточка
Ж. Макун
ГОЛ! 1:2!
П. Фро
Пас отдал
Й. Кабай
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Лисандро
Желтая карточка
Жервиньо
11'
2'
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Пас отдал
К. Чельстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Людовик Обраньяк
АП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лион
1
Уго Льорис
ВР
89
Ламин Гассама
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сидней Гову
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
23
Рами
27
Шеджу
25
Вандам
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
27
Жервиньо
7
Обраньяк
11
Фро
4-3-1-2
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
4
Бумсонг
89
Гассама
17
Макун
4
Чельстрем
15
Пьянич
8
Гову
9
Лисандро
18
Гомис
15
Бальмон
10
Азар
10
Азар
15
Бальмон
11
Фро
9
Де Мело
9
Де Мело
11
Фро
7
Обраньяк
39
Туре
39
Туре
7
Обраньяк
89
Гассама
29
Клер
29
Клер
89
Гассама
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
15
Пьянич
19
Дельгадо
19
Дельгадо
15
Пьянич
Остались в запасе
Лилль
Лион
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
9
Яннис Тафе
ЦФ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лион
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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