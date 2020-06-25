Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
Сарпсборг 08 - Стремсгодсет: обзор матча 25 июня 2020
Сарпсборг 08
25.06.2020, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 3
Завершен
Стремсгодсет
52'
M. Abdellaoue
79'
M. Abdellaoue (П)
30'
М. Майгаард (П)
33'
М. Майгаард (П)
54'
Й. Хове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
90'
Желтая карточка
M. Molvadgaard
ГОЛ с пенальти! 2:3!
M. Abdellaoue
79'
Желтая карточка
А. Якобсен
74'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
М. Офкир
72'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Й. Хорн
72'
72'
Замена
Г. Штенгель
️️️️
K. Tokstad
72'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
М. Мава
66'
Желтая карточка
А. Лейфссон
Замена
А. Якобсен
️️️️
S. Bojang
60'
57'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
Замена
Д. Линдсет
️️️️
Г. Ветти
55'
54'
ГОЛ! 1:3!
Й. Хове
Пас отдал
Л. Салвесен
ГОЛ! 1:2!
M. Abdellaoue
Пас отдал
O. JÃ¸rgen Halvorsen
52'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Майгаард
Желтая карточка
Б. Утвик
32'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Майгаард
Пенальти не реализован!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Александер Якобсен
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
3-2-1-5
4
Утвик
3
Хорн
3
Наэсс
18
Ветти
6
Салетрос
11
Офкир
91
21
16
2
7
3-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
3
Ханссен
19
Лейфссон
18
Ипалибо
8
Хове
11
14
Мава
15
Салвесен
20
Майгаард
23
11
Офкир
14
Ларсен
14
Ларсен
11
Офкир
2
25
Якобсен
25
Якобсен
2
18
Ветти
10
Линдсет
10
Линдсет
18
Ветти
3
Хорн
17
Солтведт
17
Солтведт
3
Хорн
14
Мава
9
9
14
Мава
11
10
Штенгель
10
Штенгель
11
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стремсгодсет
22
Aslak Falch
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
10
Янис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
10
Янис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Стремсгодсет
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+