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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 01 августа 2020
Наполи
01.08.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
9'
Ф. Руис
54'
Л. Инсинье (П)
90+3'
М. Политано
22'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Желтая карточка
Э. Эльмас
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 3:1!
М. Политано
Пас отдал
Д. Мертенс
90'
+3
87'
Замена
А. Андерсон
️️️️
М. Пароло
87'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Х. Корреа
Замена
М. Политано
️️️️
П. Зелински
85'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
84'
83'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
М. Лаццари
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
78'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
78'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кальехон
78'
72'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
М. Руй
69'
63'
Замена
Баштуш
️️️️
Ф. Ачерби
63'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Патрик
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Инсинье
54'
22'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Марушич
Желтая карточка
К. Кулибали
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Мертенс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
24
Джони
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Руис
68
Лоботка
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-2-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
7
Зелински
21
Политано
21
Политано
7
Зелински
7
Кальехон
11
Лосано
11
Лосано
7
Кальехон
16
Пароло
28
Андерсон
28
Андерсон
16
Пароло
15
Ачерби
15
Баштуш
15
Баштуш
15
Ачерби
4
Патрик
3
Вавро
3
Вавро
4
Патрик
29
Лаццари
94
Лукаку
94
Лукаку
29
Лаццари
32
Корреа
11
Адеканье
11
Адеканье
32
Корреа
Остались в запасе
Наполи
Лацио
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
24
Джони
ЛВ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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