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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 27 июня 2020
Вольфсбург
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
4'
К. Коман
37'
М. Кюизанс
72'
Р. Левандовски (П)
79'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
Замена
Л. Хорн
️️️️
Д. Руссийон
85'
80'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Л. Горецка
80'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Алаба
79'
ГОЛ! 0:4!
Т. Мюллер
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Д. Энтони Брукс
75'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Д. Гинчек
75'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Левандовски
Вторая желтая
Ж. Гилявоги
71'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
66'
62'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
62'
Замена
Б. Павар
️️️️
А. Одриосола
62'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Штеффен
61'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
61'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Кюизанс
Пас отдал
К. Коман
Желтая карточка
В. Вегхорст
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
33
Лука Хорн
ЦП
26
Улиссес Льянес
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Понграчич
25
Брукс
43
Мбабу
23
Гилявоги
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
10
Гинчек
4-2-2-2
1
Нойер
20
Одриосола
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
27
Горецка
27
Кюизанс
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
25
Брукс
31
Кнохе
31
Кнохе
25
Брукс
10
Гинчек
31
Герхардт
31
Герхардт
10
Гинчек
21
Руссийон
33
Хорн
33
Хорн
21
Руссийон
11
Штеффен
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Штеффен
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
5
Алаба
21
Эрнандес
21
Эрнандес
5
Алаба
20
Одриосола
28
Павар
28
Павар
20
Одриосола
27
Горецка
6
Киммих
6
Киммих
27
Горецка
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
26
Улиссес Льянес
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
26
Свен Ульрайх
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
26
Улиссес Льянес
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Фольксваген
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