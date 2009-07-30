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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Работнички - Оденсе
Работнички - Оденсе: обзор матча 30 июля 2009
Работнички
30.07.2009, четверг, 19:00
Лига Европы
3 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Оденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Работнички - Оденсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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Оденсе
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