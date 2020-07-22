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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро: обзор матча 22 июля 2020
Шеффилд Уэнсдэй
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
10'
Д. Мерфи
22'
П. МакНэйр
90+3'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Э. Флетчер
Замена
А. Рич
️️️️
К. Ли
80'
79'
Замена
Л. Уинг
️️️️
М. Тавернье
Замена
Д. Виндасс
️️️️
А. Нухиу
73'
22'
ГОЛ! 1:1!
П. МакНэйр
Пас отдал
М. Тавернье
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
K. Harris
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Киран Ли
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
2-1-4-1-2
33
Уайлдсмит
27
12
Лис
29
Шоу
2
Палмер
20
Ли
7
10
Беннэн
23
Мерфи
29
Уикхэм
9
Нухиу
3-2-2-2
1
32
Фрэнд
17
МакНэйр
99
Спенс
2
Дейкстел
23
Фрай
6
Сэйвилл
28
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
20
Ли
3
Рич
3
Рич
20
Ли
9
Нухиу
10
Виндасс
10
Виндасс
9
Нухиу
16
Тавернье
10
Уинг
10
Уинг
16
Тавернье
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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