Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Суонси
Рединг - Суонси: обзор матча 22 июля 2020
Рединг
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 4
Завершен
Суонси
43'
Г. Пушкаш (П)
17'
Р. Брюстер
66'
У. Раутледж
84'
Л. Каллен
90+2'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Суонси
90'
+3
Замена
Б. Целина
️️️️
У. Раутледж
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
У. Раутледж
Пас отдал
К. Галлахер
Замена
Л. Бойе
️️️️
Г. Пушкаш
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
Л. Каллен
Пас отдал
А. Айю
Желтая карточка
Г. Пушкаш
82'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
М. Миазга
81'
81'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Б. Кабанго
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Свифт
75'
66'
ГОЛ! 1:2!
У. Раутледж
Пас отдал
М. Гримес
46'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
46'
Замена
У. Раутледж
️️️️
М. ван дер Хоорн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Пушкаш
43'
Красная карточка
Я. Мейте
40'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брюстер
Пас отдал
М. Гримес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Рединг
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Суонси
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
43
Берсант Целина
АП
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
3-2-3-2
1
Кабрал
5
Моррисон
3
Миазга
26
Мур
3
Ричардс
2
Гантер
4
Риномхота
8
Свифт
17
Олисе
47
Пушкаш
11
Мейте
3-2-3-1-1
22
6
Гехи
5
Кабанго
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
3
Миазга
6
Блэкетт
6
Блэкетт
3
Миазга
8
Свифт
12
МакКлири
12
МакКлири
8
Свифт
47
Пушкаш
15
Бойе
15
Бойе
47
Пушкаш
Раутледж
43
Целина
43
Целина
Раутледж
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
3
ван дер Хоорн
15
Раутледж
15
Раутледж
3
ван дер Хоорн
5
Кабанго
11
Каллен
11
Каллен
5
Кабанго
Остались в запасе
Рединг
Суонси
24
Sam Walker
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Остались в запасе
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Рединг - Суонси
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Суонси
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+