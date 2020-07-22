Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 июля 2020
Миллуолл
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
4 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
4'
К. Мэхони
47'
Д. Купер
64'
J. Skalák
80'
Й. Бедварссон
36'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
83'
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Грант
ГОЛ! 4:1!
Й. Бедварссон
Пас отдал
К. Мэхони
80'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Смит
80'
71'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
С. Мунье
70'
Замена
M. Daly
️️️️
А. Притчард
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
B. Thompson
69'
ГОЛ! 3:1!
J. Skalák
64'
Замена
J. Skalák
️️️️
Ш. Фергюсон
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Купер
Пас отдал
К. Мэхони
47'
Желтая карточка
B. Thompson
40'
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Пас отдал
А. Притчард
ГОЛ! 1:0!
К. Мэхони
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
4-5-1
33
Биалковски
2
Браун
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
8
Моламби
6
Уилльямс
11
Мэхони
8
Смит
3
Фергюсон
8
4-4-2
43
99
Чалоба
19
Стирмен
21
Духани
15
Тоффоло
10
Кинг
27
О'Брайен
10
Притчард
11
Роу
9
Мунье
9
Грант
8
Смит
7
Бьюри
7
Бьюри
8
Смит
3
Фергюсон
9
9
3
Фергюсон
8
10
Бедварссон
10
Бедварссон
8
9
Грант
21
Браун
21
Браун
9
Грант
10
Притчард
10
10
10
Притчард
9
Мунье
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
9
Мунье
Остались в запасе
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
15
Hayden Muller
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
15
Hayden Muller
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Остались в запасе
7
Скотт Хай
ЦП
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Джонатан Хогг
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+