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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 18 июля 2020
Куинз Парк Рейнджерс
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
4 : 3
Завершен
Миллуолл
43'
К. Мастерсон
52'
Р. Мэннинг
62'
Э. Эзе
73'
Т. Кейн
49'
М. Смит
67'
Ш. Хатчинсон
90+7'
Д. Моламби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
90'
+7
ГОЛ! 4:3!
Д. Моламби
Пас отдал
Д. Уоллес
Замена
F. Bettache
️️️️
Л. Амос
90'
+3
Замена
А. Оте
️️️️
И. Хаир
84'
ГОЛ! 4:2!
Т. Кейн
Пас отдал
Д. Болл
73'
Замена
Т. Кейн
️️️️
О. Шодипо
72'
67'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Уоллес
ГОЛ! 3:1!
Э. Эзе
Пас отдал
И. Хаир
62'
57'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Р. Леонард
57'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 2:1!
Р. Мэннинг
Пас отдал
Д. Болл
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
Д. Уоллес
46'
Замена
М. Смит
️️️️
М. Ромео
ГОЛ! 1:0!
К. Мастерсон
43'
20'
Желтая карточка
Д. Купер
12'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-5-1
1
Ламли
3
Мэннинг
23
Мастерсон
5
Барбе
29
Какай
10
Хаир
10
Амос
4
Болл
5
10
Эзе
30
Шодипо
4-3-3
33
Биалковски
2
Ромео
15
5
Купер
4
Хатчинсон
18
Вудс
3
Фергюсон
17
Уоллес
9
Брэдшоу
10
Беннетт
18
Леонард
30
Шодипо
34
Кейн
34
Кейн
30
Шодипо
10
Амос
26
26
10
Амос
10
Хаир
15
Оте
15
Оте
10
Хаир
18
Леонард
11
Мэхони
11
Мэхони
18
Леонард
9
Брэдшоу
8
Моламби
8
Моламби
9
Брэдшоу
2
Ромео
8
Смит
8
Смит
2
Ромео
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
16
Джо Габбинс
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
Главный тренер
Стив Макларен
14
Luke Steele
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
16
Джо Габбинс
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
Остались в запасе
14
Luke Steele
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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