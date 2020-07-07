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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Хаддерсфилд Таун
Рединг - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 июля 2020
Рединг
07.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
C. Quaner
️️️️
Э. Кинг
Замена
Л. Бойе
️️️️
Г. Ошо
85'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Пеле
85'
Замена
К. Гантер
️️️️
Д. Обита
85'
70'
Замена
А. Притчард
️️️️
С. Мунье
70'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Э. Смит-Роу
Желтая карточка
Пеле
68'
66'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Д. Хогг
Замена
М. Олисе
️️️️
Г. Пушкаш
65'
50'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
39'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
Желтая карточка
Я. Мейте
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Рединг
24
Sam Walker
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
4
Ошо
26
Макинтайр
6
Блэкетт
5
Моррисон
4
Риномхота
25
Пеле
21
Обита
8
Свифт
47
Пушкаш
11
Мейте
4-4-2
1
Лоссль
99
Чалоба
4
Горенц-Станкович
26
15
Тоффоло
10
Кинг
32
Смит-Роу
16
Уиллок
6
Хогг
9
Мунье
9
Грант
21
Обита
2
Гантер
2
Гантер
21
Обита
25
Пеле
12
МакКлири
12
МакКлири
25
Пеле
47
Пушкаш
17
Олисе
17
Олисе
47
Пушкаш
4
Ошо
15
Бойе
15
Бойе
4
Ошо
6
Хогг
27
О'Брайен
27
О'Брайен
6
Хогг
9
Мунье
10
Притчард
10
Притчард
9
Мунье
32
Смит-Роу
10
Качунга
10
Качунга
32
Смит-Роу
10
Кинг
23
23
10
Кинг
Остались в запасе
Рединг
Хаддерсфилд Таун
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
15
Рекейл Пайк
ЦФ
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
15
Рекейл Пайк
ЦФ
43
Joel Coleman
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Рединг - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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