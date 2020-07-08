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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Суонси
Бирмингем Сити - Суонси: обзор матча 08 июля 2020
Бирмингем Сити
08.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 3
Завершен
Суонси
5'
Л. Юткевич
12'
Р. Брюстер
45'
Б. Кабанго
52'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Суонси
85'
Желтая карточка
М. Гехи
84'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Р. Брюстер
Замена
J. Reid
️️️️
Ж. Бела
76'
Желтая карточка
Г. Гарднер
72'
71'
Желтая карточка
Д. Фултон
Желтая карточка
М. Робертс
54'
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Фултон
Пас отдал
М. Гримес
Замена
Д. Беллингем
️️️️
С. Хоган
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Б. Кабанго
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брюстер
Пас отдал
К. Робертс
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Д. Кларк-Салтер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Jayden Reid
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-1-2-3
1
2
Колен
6
Кларк-Салтер
24
Педерсен
4
Робертс
26
Суньич
7
Кроули
20
Гарднер
25
Хоган
10
Юткевич
91
Бела
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
5
Кабанго
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
91
Бела
11
11
91
Бела
25
Хоган
5
Беллингем
5
Беллингем
25
Хоган
10
Брюстер
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Брюстер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Суонси
5
Нико Гордон
ЦЗ
8
Ryan Stirk
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
22
Erwin Mulder
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
5
Нико Гордон
ЦЗ
8
Ryan Stirk
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
22
Erwin Mulder
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Бирмингем Сити - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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