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Шеффилд Юнайтед - Челси
Шеффилд Юнайтед - Челси: обзор матча 11 июля 2020
Шеффилд Юнайтед
11.07.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Челси
18'
Д. МакГолдрик
33'
О. МакБарни
77'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Челси
78'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
ГОЛ! 3:0!
Д. МакГолдрик
77'
75'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Р. Джеймс
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
К. Бешам
68'
66'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Пулишич
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Берге
63'
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. МакБарни
63'
46'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Маунт
46'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
А. Кристенсен
ГОЛ! 2:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Э. Стивенс
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
18'
Желтая карточка
Д. Балдок
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
23
Осборн
16
Берге
10
Норвуд
32
Балдок
17
МакГолдрик
9
МакБарни
4-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
4
Зума
24
Джеймс
6
Баркли
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
6
Бешам
19
Ягиелка
19
Ягиелка
6
Бешам
16
Берге
6
Ландстрем
6
Ландстрем
16
Берге
9
МакБарни
11
Муссе
11
Муссе
9
МакБарни
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
24
Джеймс
7
Маунт
3
Алонсо
3
Алонсо
7
Маунт
15
Кристенсен
22
Рюдигер
22
Рюдигер
15
Кристенсен
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
11
Пулишич
9
Жиру
9
Жиру
11
Пулишич
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Челси
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
4
Льюис Бейт
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Остались в запасе
4
Льюис Бейт
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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