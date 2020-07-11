Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ньюкасл
Уотфорд - Ньюкасл: обзор матча 11 июля 2020
Уотфорд
11.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
52'
Т. Дини (П)
82'
Т. Дини (П)
23'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ньюкасл
Замена
А. Грэй
️️️️
Д. Уэлбек
90'
+2
Желтая карточка
У. Хьюз
90'
87'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Д. Ласселлс
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Т. Дини
85'
84'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Дини
82'
79'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Роуз
78'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Д. Гэйл
77'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
72'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
М. Ритчи
63'
Желтая карточка
Х. Манкильо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Дини
52'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ласселлс
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Ф. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
15
Доусон
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
7
Сарр
14
Дини
18
Уэлбек
3-2-1-1-2
39
Дубравка
5
Шер
6
Фернандес
24
Ласселлс
22
Манкильо
3
Роуз
26
Шелви
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
14
Дини
8
Клеверли
8
Клеверли
14
Дини
18
Уэлбек
45
Грэй
45
Грэй
18
Уэлбек
30
Ритчи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
30
Ритчи
24
Ласселлс
19
Лазаро
19
Лазаро
24
Ласселлс
3
Роуз
17
Крафт
17
Крафт
3
Роуз
34
Гэйл
6
Бенталеб
6
Бенталеб
34
Гэйл
Остались в запасе
Уотфорд
Ньюкасл
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Уотфорд - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+