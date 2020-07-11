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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Вест Хэм
Норвич Сити - Вест Хэм: обзор матча 11 июля 2020
Норвич Сити
11.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 4
Завершен
Вест Хэм
11'
М. Антонио
45+1'
М. Антонио
54'
М. Антонио
74'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Хэм
87'
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
А. Огбонна
83'
Замена
А. Масуаку
️️️️
П. Форнальс
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Вранчич
78'
78'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Антонио
77'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Нобл
74'
ГОЛ! 0:4!
М. Антонио
Пас отдал
Р. Фредерикс
Замена
Д. Мартин
️️️️
О. Эрнандес
69'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Э. Буэндия
69'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
М. Стиперманн
69'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
69'
54'
ГОЛ! 0:3!
М. Антонио
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Антонио
Пас отдал
М. Нобл
Желтая карточка
М. Стиперманн
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
И. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
33
Адам Айда
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-3-2-2
23
Крул
5
Клозе
4
Годфри
3
Ааронс
6
Теттей
8
Вранчич
18
Льюис
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
4-2-1-1-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
6
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Кантвелл
22
Стиперманн
10
Буэндия
10
Рупп
10
Рупп
10
Буэндия
8
Вранчич
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Вранчич
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
11
Эрнандес
16
Мартин
16
Мартин
11
Эрнандес
8
Форнальс
26
Масуаку
26
Масуаку
8
Форнальс
21
Огбонна
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
21
Огбонна
16
Нобл
10
Уилшир
10
Уилшир
16
Нобл
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
18
Антонио
22
Аллер
22
Аллер
18
Антонио
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Хэм
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Норвич Сити - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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