Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 04 июля 2020
Лестер
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
49'
К. Ихеначо
77'
Д. Варди
90+4'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
ГОЛ! 3:0!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
90'
+4
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
89'
83'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Бентеке
83'
Замена
Т. Митчелл
️️️️
П. ван Анхолт
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
77'
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Олбрайтон
75'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Перес
75'
69'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. МакАртур
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Ихеначо
63'
60'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Х. Ридевальд
57'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Желтая карточка
М. Олбрайтон
50'
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Ю. Тилеманс
49'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Б. Чилвел
46'
Желтая карточка
Б. Чилвел
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4-3-3
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
24
Джастин
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
9
Варди
22
Перес
17
Ихеначо
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
12
Сахо
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
11
Олбрайтон
28
Фукс
28
Фукс
11
Олбрайтон
33
Чилвел
6
Беннетт
6
Беннетт
33
Чилвел
22
Перес
11
Барнс
11
Барнс
22
Перес
17
Ихеначо
26
Прат
26
Прат
17
Ихеначо
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
15
ван Анхолт
3
Митчелл
3
Митчелл
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
8
Куяте
8
Куяте
44
Ридевальд
11
МакАртур
16
МакКарти
16
МакКарти
11
МакАртур
20
Бентеке
25
Таунсенд
25
Таунсенд
20
Бентеке
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Кристал Пэлас
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+