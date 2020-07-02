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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 02 июля 2020
Шеффилд Юнайтед
02.07.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
31'
С. Берге
69'
Л. Муссе
84'
О. МакБарни
90'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
К. Фримен
️️️️
О. МакБарни
90'
+1
90'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
О. МакБарни
89'
ГОЛ! 3:0!
О. МакБарни
Пас отдал
С. Берге
84'
81'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Б. Дэвис
71'
Замена
Д. Алли
️️️️
М. Сиссоко
71'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
С. Орье
ГОЛ! 2:0!
Л. Муссе
Пас отдал
Э. Стивенс
69'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. МакГолдрик
63'
56'
Замена
Э. Ламела
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
О. Норвуд
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Берге
Пас отдал
К. Бешам
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
14
Робинсон
6
Бешам
23
Осборн
16
Берге
10
Норвуд
32
Балдок
17
МакГолдрик
9
МакБарни
4-1-3-2
1
Льорис
92
Орье
15
Дайер
6
Санчес
4
Дэвис
17
Сиссоко
7
Моура
20
Ло Чельсо
7
Сон
34
Бергвейн
9
Кейн
9
МакБарни
23
Фримен
23
Фримен
9
МакБарни
17
МакГолдрик
11
Муссе
11
Муссе
17
МакГолдрик
4
Дэвис
14
Вертонген
14
Вертонген
4
Дэвис
92
Орье
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
92
Орье
17
Сиссоко
8
Алли
8
Алли
17
Сиссоко
34
Бергвейн
9
Ламела
9
Ламела
34
Бергвейн
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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