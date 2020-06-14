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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Динамо
Опава - Динамо: обзор матча 14 июня 2020
Опава
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
62'
Ф. Соучек
90+8'
B. Dordic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Динамо
ГОЛ! 2:0!
B. Dordic
90'
+8
81'
Замена
I. Taborsky
️️️️
И. Шранц
Замена
J. Texl
️️️️
J. Řezníček
81'
Замена
K. Mondek
️️️️
J. Hnanicek
80'
74'
Замена
П. Бранднер
️️️️
П. Цавош
Замена
L. Zeleznik
️️️️
V. Jurena
72'
Замена
T. Jursa
️️️️
P. Zavadil
69'
Желтая карточка
P. Zavadil
65'
64'
Желтая карточка
И. Шранц
63'
Замена
M. Kopecny
️️️️
J. Kulhánek
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соучек
62'
60'
Красная карточка
J. Kladrubsky
Желтая карточка
J. Hnanicek
59'
57'
Желтая карточка
М. Таловеров
42'
Желтая карточка
П. Шулц
11'
Желтая карточка
J. Kulhánek
5'
Желтая карточка
J. Drobný
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
17
Petr Zapalač
ЦП
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
Динамо
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
I. Taborsky
ЦФ
3-5-2
1
21
20
Хелешич
9
14
6
21
7
0
23
10
Соучек
2-5-2-2
12
Чолич
40
Таловеров
25
0
0
10
Шулц
8
Цавош
10
Гавелка
0
26
Шранц
33
6
0
0
6
7
8
8
7
0
20
20
0
21
94
94
21
25
23
23
25
8
Цавош
11
Бранднер
11
Бранднер
8
Цавош
26
Шранц
0
0
26
Шранц
Остались в запасе
Опава
Динамо
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Опава - Динамо
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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