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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Виктория
Сигма - Виктория: обзор матча 14 июня 2020
Сигма
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
16'
T. Horava
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Виктория
90'
+5
Желтая карточка
О. Михалик
90'
+2
Желтая карточка
Л. Калвах
Желтая карточка
Р. Брейте
90'
+2
90'
Замена
Л. Перница
️️️️
Л. Гейда
90'
Замена
A. Hloušek
️️️️
Я. Копиц
Замена
Л. Юлиш
️️️️
О. Змозла
78'
78'
Замена
О. Михалик
️️️️
J. David Beauguel
Замена
P. Gonzalez
️️️️
М. Гала
70'
65'
Замена
I. Diaz
️️️️
T. Horava
Замена
M. Sladký
️️️️
M. Kerbr
63'
57'
Желтая карточка
М. Гавел
Желтая карточка
M. Kerbr
53'
Замена
Д. Гоушка
️️️️
М. Хытил
46'
Замена
Р. Брейте
️️️️
В. Емелка
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
T. Horava
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
37
Milan Kerbr
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
0
T. Horava
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Сигма
10
Кристоф Данек
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
7
Радим Брейте
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
6
Ivan Diaz
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-2-2-2
30
Мандоус
0
21
Змозла
17
Гала
37
21
Емелка
19
13
Хытил
10
23
3-5-3
24
Гавел
2
Гейда
14
Брабец
19
Коваржик
23
Калвах
0
10
Копиц
20
Буха
11
Каямба
9
16
37
22
22
37
13
Хытил
8
Гоушка
8
Гоушка
13
Хытил
17
Гала
93
93
17
Гала
21
Емелка
7
Брейте
7
Брейте
21
Емелка
21
Змозла
39
Юлиш
39
Юлиш
21
Змозла
10
Копиц
3
3
10
Копиц
2
Гейда
4
Перница
4
Перница
2
Гейда
0
6
6
0
9
17
Михалик
17
Михалик
9
Остались в запасе
Сигма
Виктория
10
Кристоф Данек
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
36
Индржих Станек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
10
Кристоф Данек
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Сигма - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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