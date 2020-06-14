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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Фастав
Славия - Фастав: обзор матча 14 июня 2020
Славия
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Фастав
74'
Л. Масопуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Фастав
90'
+2
Желтая карточка
A. Dzafic
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Н. Станчу
86'
81'
Замена
P. Martinez
️️️️
Я. Янецки
Замена
M. Frydrych
️️️️
П. Муса
79'
75'
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Чантуришвили
ГОЛ! 1:0!
Л. Масопуст
Пас отдал
Н. Станчу
74'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Голеш
68'
Желтая карточка
Я. Боржил
67'
58'
Замена
А. Фантис
️️️️
L. Bartosak
55'
Желтая карточка
L. Bartosak
Желтая карточка
Т. Голеш
50'
Замена
Л. Такакш
️️️️
О. Кудела
46'
45'
Желтая карточка
O. Bačo
43'
Желтая карточка
В. Чантуришвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
A. Dzafic
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
17
Michal Frydrych
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Фастав
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
15
Кудела
26
Боржил
34
Цоуфал
23
Шевчик
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
9
Муса
3-2-4-1
17
16
31
37
3
2
44
Конде
0
7
Чантуришвили
68
Янецки
88
Пожнар
9
Муса
17
17
9
Муса
15
Кудела
22
Такакш
22
Такакш
15
Кудела
10
Станчу
18
18
10
Станчу
3
Голеш
12
Траоре
12
Траоре
3
Голеш
68
Янецки
0
0
68
Янецки
7
Чантуришвили
44
Джаво
44
Джаво
7
Чантуришвили
31
15
Фантис
15
Фантис
31
Остались в запасе
Славия
Фастав
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
Остались в запасе
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Славия - Фастав
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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