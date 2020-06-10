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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Фастав
Виктория - Фастав: обзор матча 10 июня 2020
Виктория
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Фастав
25'
Я. Копиц
36'
J. David Beauguel
89'
М. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Фастав
ГОЛ! 3:0!
М. Гавел
Пас отдал
Л. Калвах
89'
Замена
A. Hloušek
️️️️
Я. Копиц
86'
83'
Замена
А. Фантис
️️️️
L. Bartosak
80'
Желтая карточка
O. Bačo
Желтая карточка
Т. Хоры
79'
62'
Замена
Т. Пожнар
️️️️
Л. Джаво
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
60'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ж. Каямба
60'
Замена
П. Буха
️️️️
А. Чермак
46'
46'
Замена
Я. Янецки
️️️️
M. Necas
46'
Замена
P. Buchta
️️️️
O. Azackij
ГОЛ! 2:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
Я. Копиц
36'
28'
Желтая карточка
M. Hlinka
ГОЛ! 1:0!
Я. Копиц
Пас отдал
А. Чермак
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
0
T. Horava
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
A. Dzafic
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
3-5-3
24
Гавел
4
Перница
14
Брабец
0
23
Калвах
47
Чермак
10
Копиц
19
Коваржик
16
9
11
Каямба
3-2-2-3
5
88
31
37
2
0
44
Конде
25
44
Джаво
1
10
Копиц
3
3
10
Копиц
47
Чермак
20
Буха
20
Буха
47
Чермак
11
Каямба
17
Михалик
17
Михалик
11
Каямба
9
25
Хоры
25
Хоры
9
5
3
3
5
25
68
Янецки
68
Янецки
25
44
Джаво
88
Пожнар
88
Пожнар
44
Джаво
31
15
Фантис
15
Фантис
31
Остались в запасе
Виктория
Фастав
36
Индржих Станек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
17
Stanislav Dostal
ВР
0
P. Martinez
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Остались в запасе
17
Stanislav Dostal
ВР
0
P. Martinez
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Виктория - Фастав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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