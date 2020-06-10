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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Богемианс 1905
Словацко - Богемианс 1905: обзор матча 10 июня 2020
Словацко
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Богемианс 1905
43'
В. Даничек
4'
М. Пулькраб
15'
Р. Квет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Богемианс 1905
90'
+2
Замена
J. Bederka
️️️️
Я. Водганел
83'
Замена
M. Dostal
️️️️
П. Хронек
83'
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Пулькраб
Замена
P. Dvorak
️️️️
J. Navratil
80'
72'
Замена
J. Necas
️️️️
Р. Квет
Замена
М. Кохут
️️️️
Я. Юрошка
70'
Замена
J. Divisek
️️️️
Д. Маречек
59'
Желтая карточка
J. Navratil
53'
ГОЛ! 1:2!
В. Даничек
Пас отдал
T. Zajic
43'
15'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квет
Пас отдал
П. Хронек
Красная карточка
М. Петржела
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
Я. Водганел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Radek Porcal
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
7
Камил Вацек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
1-5-3-1
1
3
Кадлец
11
Петржела
37
Маречек
20
Хавлик
18
Садилек
23
Рейнберк
28
Даничек
32
Юрошка
30
21
3-5-1-1
1
29
33
Шумахер
4
16
15
Хронек
88
Левин
77
Водганел
0
16
Квет
10
Пулькраб
37
Маречек
0
0
37
Маречек
32
Юрошка
21
Кохут
21
Кохут
32
Юрошка
30
0
0
30
77
Водганел
18
18
77
Водганел
15
Хронек
16
16
15
Хронек
10
Пулькраб
7
Вацек
7
Вацек
10
Пулькраб
16
Квет
0
0
16
Квет
Остались в запасе
Словацко
Богемианс 1905
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
8
Джон Москера
ЛВ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
Остались в запасе
8
Джон Москера
ЛВ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Словацко - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Словацко
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