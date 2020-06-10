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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Опава
Спарта - Опава: обзор матча 10 июня 2020
Спарта
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Опава
11'
Л. Козак
71'
М. Фридек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Опава
Желтая карточка
Л. Штетина
85'
83'
Замена
J. Texl
️️️️
V. Jurena
78'
Замена
L. Zeleznik
️️️️
T. Jursa
Замена
Б. Докал
️️️️
К. Гуелор Канга
76'
Замена
G. Mandjeck
️️️️
А. Карабец
76'
75'
Замена
M. Sus
️️️️
K. Mondek
ГОЛ! 2:0!
М. Фридек
Пас отдал
А. Карабец
71'
Замена
М. Фридек
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
65'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Л. Козак
65'
Замена
М. Сачек
️️️️
М. Травник
46'
44'
Желтая карточка
J. Žídek
Желтая карточка
Д. Ганцко
40'
Желтая карточка
М. Травник
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Козак
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
40
Georges Mandjeck
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
0
M. Sus
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
4-3-3
1
Ницэ
32
Виндхейм
17
Ганцко
2
Штетина
23
Ганоушек
9
Карабец
10
Травник
8
Канга
18
Козак
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
3-5-2
1
9
21
20
Хелешич
23
8
6
0
20
14
21
10
Травник
61
Сачек
61
Сачек
10
Травник
8
Канга
9
Докал
9
Докал
8
Канга
10
Моберг-Карлссон
17
Фридек
17
Фридек
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
40
40
9
Карабец
18
Козак
30
Тетти
30
Тетти
18
Козак
20
0
0
20
21
0
0
21
8
94
94
8
Остались в запасе
Спарта
Опава
29
Милан Хеча
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Спарта - Опава
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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