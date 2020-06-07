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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Яблонец
Теплице - Яблонец: обзор матча 07 июня 2020
Теплице
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Яблонец
48'
Я. Ржезничек
20'
M. Jerabek
90+3'
М. Кратохвил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Яблонец
90'
+6
Замена
T. Docekal
️️️️
Я. Поважанец
90'
+4
Замена
T. Pilik
️️️️
Я. Сикора
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Кратохвил
Пас отдал
Л. Холик
Замена
И. Парадин
️️️️
T. Vondrasek
88'
85'
Пенальти не реализован!
Я. Кроб
Желтая карточка
T. Vondrasek
79'
Желтая карточка
Л. Маречек
74'
65'
Замена
Д. Плестил
️️️️
М. Матоушек
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
48'
Замена
J. Mareš
️️️️
П. Кодеш
46'
Замена
M. Radosta
️️️️
M. Hybl
46'
Желтая карточка
П. Кодеш
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
M. Jerabek
Пас отдал
Т. Хюбшман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
22
Matej Hybl
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
9
Евгений Назаров
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Яблонец
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-5-3
17
15
22
0
23
Маречек
29
27
Трубац
16
Кодеш
30
37
Ржезничек
10
4-4-1-2
4
Холик
4
Плехаты
16
Кроб
9
13
Матоушек
27
Кратохвил
7
Поважанец
3
Хюбшман
49
Сикора
15
Долежал
30
Хрубы
22
35
35
22
17
2
Парадин
2
Парадин
17
16
Кодеш
11
11
16
Кодеш
13
Матоушек
7
Плестил
7
Плестил
13
Матоушек
49
Сикора
0
0
49
Сикора
7
Поважанец
0
0
7
Поважанец
Остались в запасе
Теплице
Яблонец
9
Евгений Назаров
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
23
Давид Штепанек
ЦП
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
9
Евгений Назаров
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Теплице - Яблонец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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