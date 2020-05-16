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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо-Брест
СКА-1938 - Динамо-Брест: обзор матча 16 мая 2020
СКА-1938
16.05.2020, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-Брест
40'
Д. Бакич
47'
Е. Юдчиц
90+4'
С. Кисляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Динамо-Брест
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Кисляк
Замена
P. Shorats
️️️️
В. Совпель
84'
76'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Гордейчук
70'
Желтая карточка
Р. Юзепчук
Замена
В. Совпель
️️️️
Ш. Умаров
68'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Д. Бакич
67'
62'
Замена
A. Milevsky
️️️️
S. Krivets
ГОЛ! 2:0!
Е. Юдчиц
Пас отдал
J. Mawatu
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бакич
Пас отдал
Е. Юдчиц
40'
Желтая карточка
J. Mawatu
29'
Желтая карточка
А. Носко
24'
Желтая карточка
Д. Тве
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо-Брест
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
9
Sergey Krivets
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
2-1-5-3
4
Шкурдюк
3
Сокол
2
Носко
2
Тве
10
Яхшибоев
7
Свирепа
10
7
Бакич
99
Юдчиц
17
Умаров
1
4-1-2-4
77
Юзепчук
22
Павловец
15
Кики
20
Веретило
15
Кисляк
7
Быков
9
62
Гордейчук
88
Савицкий
1
Павлюченко
90
Садовский
Совпель
25
25
Совпель
7
Бакич
55
Гирс
55
Гирс
7
Бакич
17
Умаров
77
Совпель
77
Совпель
17
Умаров
62
Гордейчук
2
Печенин
2
Печенин
62
Гордейчук
9
0
0
9
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
20
Victor Diaz
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
20
Victor Diaz
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча СКА-1938 - Динамо-Брест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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