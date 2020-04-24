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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - СКА-1938
Неман - СКА-1938: обзор матча 24 апреля 2020
Неман
24.04.2020, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
СКА-1938
66'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - СКА-1938
Замена
E. Shigaybaev
️️️️
Г. Кантария
87'
Желтая карточка
З. Марушич
79'
69'
Желтая карточка
А. Носко
ГОЛ! 1:0!
Г. Кадымян
Пас отдал
З. Марушич
66'
Замена
E. Leshko
️️️️
А. Слабашевич
66'
66'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Е. Юдчиц
60'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
J. Atemengue
55'
Желтая карточка
J. Atemengue
46'
Замена
️️️️
А. Свирепа
Желтая карточка
А. Слабашевич
36'
29'
Желтая карточка
Д. Тве
23'
Желтая карточка
A. Musahagian
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
10
Jérémy Mawatu
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
2
Алексей Носко
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
45
Зоран Марушич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
8
Emir Shigaybaev
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
СКА-1938
7
Душан Бакич
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
4-4-3
4
Васильев
8
Кантария
21
Слабашевич
28
24
Якимов
46
Легчилин
28
Забелин
15
Яцкевич
88
Рассадкин
92
Кадымян
91
Дударь
2-5-1-2
16
Садовский
4
Шкурдюк
3
Сокол
10
Яхшибоев
2
Тве
2
Носко
7
Свирепа
6
10
0
99
Юдчиц
21
Слабашевич
0
0
21
Слабашевич
8
Кантария
8
8
8
Кантария
99
Юдчиц
55
Гирс
55
Гирс
99
Юдчиц
0
17
Умаров
17
Умаров
0
Остались в запасе
Неман
СКА-1938
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
45
Зоран Марушич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
7
Душан Бакич
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
45
Зоран Марушич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Остались в запасе
7
Душан Бакич
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Неман - СКА-1938
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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