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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 02 июля 2020
Сьон
02.07.2020, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Люцерн
40'
И. Ндиайе
88'
П. Шурпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Люцерн
88'
ГОЛ! 0:2!
П. Шурпф
Пас отдал
B. Eleke
Замена
J. Ruiz
️️️️
М. Факкинетти
84'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Ндойе
84'
81'
Замена
С. Сидлер
️️️️
И. Ндиайе
Желтая карточка
А. Гргич
80'
76'
Желтая карточка
П. Шурпф
Замена
Итаитинга
️️️️
Балтасар
76'
66'
Замена
B. Eleke
️️️️
F. Margiotta
56'
Замена
П. Шурпф
️️️️
D. Mistrafovic
Желтая карточка
Балтасар
53'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
F. Margiotta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
39
Mark Marleku
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
4-5-1
18
Фикеншер
5
19
Бамерт
33
Леньяни
23
Масейрас
7
Факкинетти
34
Ндойе
8
Гргич
23
Касами
8
Балтасар
81
Стоилькович
4-3-3
27
Мюллер
15
Бюрх
17
5
Лукас
5
Кнежевич
10
Шульц
10
Эмини
20
7
Ндиайе
10
Ридер
19
7
Факкинетти
5
5
7
Факкинетти
8
Балтасар
76
Итаитинга
76
Итаитинга
8
Балтасар
34
Ндойе
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
34
Ндойе
7
Ндиайе
24
Сидлер
24
Сидлер
7
Ндиайе
20
11
Шурпф
11
Шурпф
20
19
10
10
19
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
30
Ардон Яшари
ОП
39
Mark Marleku
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
Остались в запасе
30
Ардон Яшари
ОП
39
Mark Marleku
ЦФ
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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