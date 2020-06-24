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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 24 июня 2020
Сьон
24.06.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
29'
Э. Леньяни
22'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Серветт
90'
Замена
C. Routis
️️️️
Т. Конья
90'
Замена
️️️️
А. Сотье
Замена
Д. Каваре
️️️️
Э. Леньяни
83'
81'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
K. Koné
78'
Желтая карточка
В. Тасар
Желтая карточка
К. Масейрас
61'
58'
Замена
К. Имери
️️️️
Г. Кюи
Желтая карточка
A. Abdellaoui
31'
ГОЛ! 1:1!
Э. Леньяни
Пас отдал
А. Гргич
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конья
Пас отдал
K. Koné
Желтая карточка
А. Гргич
14'
Пенальти не реализован!
П. Касами
7'
6'
Желтая карточка
А. Сотье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Christopher Routis
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
4-3-2
18
Фикеншер
33
Леньяни
5
19
Бамерт
23
Масейрас
7
Факкинетти
23
Касами
8
Гргич
9
29
4-3-3
32
Фрик
19
23
Сассо
4
Руй
32
Сотье
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
20
99
Кюи
27
Тасар
33
Леньяни
15
Каваре
15
Каваре
33
Леньяни
99
Кюи
30
Имери
30
Имери
99
Кюи
8
Конья
3
3
8
Конья
20
10
Кеспедес
10
Кеспедес
20
Остались в запасе
Сьон
Серветт
81
Филип Стоилькович
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
81
Филип Стоилькович
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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1 : 1
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Сьон
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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