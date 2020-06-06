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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ОФИ
Арис - ОФИ: обзор матча 06 июня 2020
Арис
06.06.2020, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
3
MihÃ¡ly Korhut
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Daniel Larsson
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
98
Fabian Ehmann
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
17
Абу Ба
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
19
Martin Tonso
ЦП
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
12
João Victor
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
3-2-4-1
23
Хулиан
3
33
Соуза
5
4
Фран Велес
31
Роуз
10
16
Гама
10
88
12
Идейе
4-2-3
13
18
Яннулис
34
4
Маринакис
5
29
Мельядо
6
10
7
Семеду
9
Остались в запасе
Арис
ОФИ
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
98
Fabian Ehmann
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
17
Абу Ба
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
19
Martin Tonso
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
12
João Victor
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
98
Fabian Ehmann
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
17
Абу Ба
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
19
Martin Tonso
ЦП
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
12
João Victor
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Арис - ОФИ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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