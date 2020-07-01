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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 июля 2020
Бирмингем Сити
01.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
10'
К. Грант (П)
51'
Ф. Кэмпбелл
72'
Э. Качунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
72'
ГОЛ! 0:3!
Э. Качунга
Пас отдал
С. Мунье
70'
Замена
Э. Кинг
️️️️
К. Грант
70'
Замена
А. Притчард
️️️️
Э. Смит-Роу
66'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
60'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Кэмпбелл
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Г. Тоффоло
50'
Пенальти не реализован!
К. Грант
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Jayden Reid
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
43
Joel Coleman
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
4-3-3
1
2
Колен
6
Кларк-Салтер
24
Педерсен
6
Дин
7
Кроули
5
Беллингем
20
Гарднер
25
Хоган
10
Юткевич
91
Бела
4-3-3
1
Лоссль
26
21
Духани
19
Стирмен
15
Тоффоло
6
Хогг
32
Смит-Роу
27
О'Брайен
9
Грант
10
Качунга
22
Кэмпбелл
9
Грант
10
Кинг
10
Кинг
9
Грант
32
Смит-Роу
10
Притчард
10
Притчард
32
Смит-Роу
22
Кэмпбелл
9
Мунье
9
Мунье
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
11
Jayden Reid
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
99
Трево Чалоба
ЦЗ
43
Joel Coleman
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
11
Jayden Reid
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
43
Joel Coleman
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
23
Collin Quaner
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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