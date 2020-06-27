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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 27 июня 2020
Престон
27.06.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 3
Завершен
Кардифф
73'
Д. Джонсон
69'
Д. Роллс
82'
Н. Мендес-Лэйнг
90+1'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Кардифф
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Р. Глатцель
Пас отдал
Д. Беннетт
Замена
J. Harrop
️️️️
Д. Джонсон
85'
Замена
Б. Поттс
️️️️
С. Синклейр
85'
Замена
D. Nugent
️️️️
Д. Стокли
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Л. Томлин
77'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Роллс
Замена
P. Gallagher
️️️️
D. Fisher
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонсон
73'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Т. Баркуйзен
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роллс
Пас отдал
Д. Сэндерсон
Желтая карточка
Б. Дэвис
68'
65'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
К. Патерсон
65'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Адома
54'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
12
Alex Smithies
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
David Nugent
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
3-2-3-2
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
5
Бауэр
2
8
Брауне
29
Баркуйзен
14
Джонсон
9
Стокли
7
Синклейр
3-2-4-1
12
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
13
Патерсон
28
Сэндерсон
32
Роллс
6
Волкс
10
Бакуна
30
Хойлетт
37
Адома
2
12
12
2
14
Джонсон
25
25
14
Джонсон
7
Синклейр
44
Поттс
44
Поттс
7
Синклейр
9
Стокли
35
35
9
Стокли
29
Баркуйзен
24
Магуайр
24
Магуайр
29
Баркуйзен
13
Патерсон
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
13
Патерсон
37
Адома
19
Глатцель
19
Глатцель
37
Адома
32
Роллс
17
Томлин
17
Томлин
32
Роллс
Остались в запасе
Престон
Кардифф
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Престон - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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