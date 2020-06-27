Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 июня 2020
Чарльтон
27.06.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
12'
D. Pratley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
А. Грин
️️️️
А. Морган
84'
Замена
С. Филд
️️️️
М. Бонн
84'
77'
Замена
F. Bettache
️️️️
Д. Болл
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
А. Ошиладжа
77'
Желтая карточка
D. Pratley
76'
74'
Замена
Л. Амос
️️️️
G. Cameron
71'
Замена
Т. Кейн
️️️️
À. Rangel
71'
Замена
А. Оте
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
60'
Замена
О. Шодипо
️️️️
И. Хаир
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Т. Хемед
60'
Замена
А. Даути
️️️️
Э. МакГиди
60'
ГОЛ! 1:0!
D. Pratley
Пас отдал
Д. Каллен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
7
Jonathan Williams
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
3-2-3-2
12
Филлипс
15
Локьер
23
Ошиладжа
18
6
2
Мэтьюз
8
Морган
24
Каллен
46
МакГиди
10
Хемед
9
Бонн
3-2-4-1
31
Келли
22
23
Мастерсон
5
Барбе
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
4
Болл
5
10
Хаир
10
Эзе
9
Хагилл
23
Ошиладжа
14
Паррингтон
14
Паррингтон
23
Ошиладжа
46
МакГиди
45
Даути
45
Даути
46
МакГиди
9
Бонн
26
Филд
26
Филд
9
Бонн
8
Морган
25
Грин
25
Грин
8
Морган
10
Хемед
15
Анеке
15
Анеке
10
Хемед
22
34
Кейн
34
Кейн
22
5
10
Амос
10
Амос
5
4
Болл
26
26
4
Болл
10
Хаир
30
Шодипо
30
Шодипо
10
Хаир
26
Осайи-Самуэль
15
Оте
15
Оте
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
29
Осман Какай
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Вэлли
Новости команд
Все
Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+