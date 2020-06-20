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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли: обзор матча 20 июня 2020
Куинз Парк Рейнджерс
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
7'
E. Simoes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
90'
+2
Желтая карточка
К. Чаплин
84'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Лудевиг
Замена
Т. Кейн
️️️️
À. Rangel
80'
74'
Замена
К. Стайлс
️️️️
К. Вудроу
Замена
Л. Уоллас
️️️️
Д. Болл
61'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Л. Амос
46'
46'
Замена
К. Чаплин
️️️️
E. Simoes
7'
ГОЛ! 0:1!
E. Simoes
Пас отдал
B. Williams
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Ben Williams
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
3-2-4-1
31
Келли
22
23
Мастерсон
5
Барбе
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
10
Эзе
10
Хаир
10
Амос
4
Болл
9
Хагилл
3-4-3
1
Уолтон
29
Лудевиг
5
Андерсен
21
Соллбауэр
8
Ритцмайер
20
Моуатт
20
17
Палмер
18
Браун
12
Вудроу
28
4
Болл
3
Уоллас
3
Уоллас
4
Болл
22
34
Кейн
34
Кейн
22
10
Амос
30
Шодипо
30
Шодипо
10
Амос
12
Вудроу
4
Стайлс
4
Стайлс
12
Вудроу
29
Лудевиг
16
Томас
16
Томас
29
Лудевиг
28
8
Чаплин
8
Чаплин
28
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Остались в запасе
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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