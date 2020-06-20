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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Суонси
Мидлсбро - Суонси: обзор матча 20 июня 2020
Мидлсбро
20.06.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 3
Завершен
Суонси
18'
Р. Брюстер
21'
Р. Брюстер
34'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Суонси
81'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Галлахер
81'
Замена
Б. Целина
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
П. Робертс
75'
74'
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Фултон
74'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Р. Брюстер
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
R. Gestede
71'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Л. Нмеча
69'
Замена
M. Johnson
️️️️
Х. Коулсон
55'
53'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
А. Калулу
Замена
Д. Спенс
️️️️
A. Clayton
46'
Замена
П. Робертс
️️️️
R. Shotton
46'
Желтая карточка
Л. Нмеча
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
А. Калулу
34'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Айю
21'
ГОЛ! 0:2!
Р. Брюстер
Пас отдал
А. Калулу
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брюстер
Пас отдал
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
15
Хэйден Коулсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
43
Берсант Целина
АП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-3-3
1
16
Хаусон
23
Фрай
32
Фрэнд
5
17
МакНэйр
8
10
Уинг
15
Коулсон
14
14
Нмеча
4-4-1-1
28
Вудман
14
Робертс
16
Уилмот
5
Кабанго
21
Бидуэлл
4
Фултон
15
Калулу
8
Галлахер
6
Гримес
24
Айю
10
Брюстер
8
99
Спенс
99
Спенс
8
15
Коулсон
28
28
15
Коулсон
5
16
Робертс
16
Робертс
5
14
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
14
14
Нмеча
11
Флетчер
11
Флетчер
14
Нмеча
24
Айю
43
Целина
43
Целина
24
Айю
4
Фултон
7
7
4
Фултон
8
Галлахер
31
Дханда
31
Дханда
8
Галлахер
10
Брюстер
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Брюстер
15
Калулу
22
Гэррик
22
Гэррик
15
Калулу
Остались в запасе
Мидлсбро
Суонси
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
12
Nathan Dyer
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
12
Nathan Dyer
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Мидлсбро - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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