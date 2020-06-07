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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Силькеборг
Сендерийск - Силькеборг: обзор матча 07 июня 2020
Сендерийск
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Силькеборг
15'
J. Duarte Vieira Pereira
80'
P. Buch Christiansen
36'
М. Каалунд
50'
Р. Карстенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Силькеборг
90'
+3
Желтая карточка
K. Luijckx
86'
Желтая карточка
М. Бринк
84'
Замена
М. Бринк
️️️️
М. Каалунд
83'
Замена
S. Maholli
️️️️
В. Моберг
ГОЛ! 2:2!
P. Buch Christiansen
80'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
E. Gunnthor Jonsson
79'
Замена
А. Довбик
️️️️
К. Якобсен
78'
72'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
J. Okkels
72'
Замена
E. Holten
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
N. Marfelt
️️️️
J. Duarte Vieira Pereira
69'
Желтая карточка
А. Якобсен
65'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Vinderslev
63'
58'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
Пенальти не реализован!
J. Absalonsen
56'
50'
ГОЛ! 1:2!
Р. Карстенсен
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
Замена
M. Albaek
️️️️
Э. Фредериксен
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Каалунд
Пас отдал
J. Okkels
Желтая карточка
А. Бах
20'
ГОЛ! 1:0!
J. Duarte Vieira Pereira
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Kees Luijckx
ЦЗ
6
Frederik Moller
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
19
J. Okkels
ЦП
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
18
Nicholas Marfelt
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
9
Shkodran Maholli
ЦФ
4-5-1
28
27
3
Гартенманн
14
18
Бах
6
6
22
Фредериксен
14
Якобсен
0
18
Якобсен
4-5-2
32
Алвес
5
6
29
Карстенсен
21
Мадсен
18
Каалунд
6
Моберг
19
8
Лесняк
74
Брумадо
22
Ромо
14
18
18
14
22
Фредериксен
17
17
22
Фредериксен
6
34
Эскесен
34
Эскесен
6
14
Якобсен
9
Довбик
9
Довбик
14
Якобсен
6
20
20
6
18
Каалунд
6
Бринк
6
Бринк
18
Каалунд
19
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
19
74
Брумадо
11
11
74
Брумадо
6
Моберг
9
9
6
Моберг
Остались в запасе
Сендерийск
Силькеборг
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
1
Оскар Хедвалль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Сендерийск - Силькеборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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