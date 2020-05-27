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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Слован
Динамо - Слован: обзор матча 27 мая 2020
Динамо
27.05.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Слован
50'
А. Балутэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Слован
80'
Замена
Я. Громада
️️️️
А. Балутэ
Замена
М. Рабушич
️️️️
П. Бранднер
75'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
K. Meszaros
69'
68'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Кухта
54'
Замена
M. Zeman
️️️️
Я. Пешек
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Балутэ
37'
Желтая карточка
Я. Пешек
Желтая карточка
П. Цавош
27'
26'
Желтая карточка
М. Хибс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Динамо
30
Zdenek Krizek
ВР
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
23
M. Kopecny
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
14
Якуб Громада
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
4-3-4
12
Чолич
5
Гавел
5
0
8
Цавош
10
Гавелка
10
Шулц
11
Бранднер
0
0
33
4-1-2-3
1
Нгуйен
33
Качараба
44
Карафиат
11
Хибс
22
Фукала
6
Алибеков
10
Пешек
23
Мара
7
Кухта
26
Малински
22
Балутэ
0
18
Гранечны
18
Гранечны
0
11
Бранднер
7
Рабушич
7
Рабушич
11
Бранднер
22
Балутэ
14
Громада
14
Громада
22
Балутэ
7
Кухта
15
Рондич
15
Рондич
7
Кухта
10
Пешек
0
0
10
Пешек
Остались в запасе
Динамо
Слован
30
Zdenek Krizek
ВР
0
J. Kladrubsky
ЦП
23
M. Kopecny
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
30
Zdenek Krizek
ВР
0
J. Kladrubsky
ЦП
23
M. Kopecny
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
Остались в запасе
7
Михал Беран
АП
34
Милан Кноблох
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Динамо - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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