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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Санкт-Пельтен
Тироль - Санкт-Пельтен: обзор матча 02 июня 2020
Тироль
02.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
0 : 5
Завершен
Санкт-Пельтен
6'
K. Schulz
10'
К. Бурк
15'
К. Бурк
55'
К. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Санкт-Пельтен
Замена
S. Neurauter
️️️️
B. Soares
84'
80'
Замена
N. Gorzel
️️️️
Р. Любичич
79'
Желтая карточка
I. Ouedraogo
Желтая карточка
F. Adjei
77'
72'
Замена
G. Davies
️️️️
K. Schulz
Замена
K. Nitzlnader
️️️️
Z. Dedic
72'
71'
Замена
I. Ouedraogo
️️️️
К. Бурк
Замена
S. Santin
️️️️
Ф. Ридер
71'
Желтая карточка
Ф. Кох
70'
68'
Желтая карточка
M. Ambichl
55'
ГОЛ! 0:4!
К. Бурк
Пас отдал
N. Meister
46'
Замена
N. Meister
️️️️
A. Cariús
Замена
К. Йебоа
️️️️
B. Pranter
46'
Замена
C. Walch
️️️️
S. Hager
37'
19'
Желтая карточка
С. Инголич
15'
ГОЛ! 0:3!
К. Бурк
Пас отдал
K. Schulz
10'
ГОЛ! 0:2!
К. Бурк
Желтая карточка
S. Maierhofer
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
K. Schulz
Пас отдал
D. Luxbacher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
17
Felix Adjei
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
0
Z. Dedic
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
8
Michael Ambichl
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
18
Clemens Walch
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
0
G. Davies
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
0
I. Ouedraogo
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
24
Кох
0
17
0
0
30
Свобода
6
Пецос
33
Ридер
0
0
3-4-3
1
4
Кларер
33
17
Мухамедбегович
8
10
Любичич
44
25
Инголич
7
Бурк
10
77
0
19
19
0
0
8
8
0
33
Ридер
0
0
33
Ридер
0
18
18
0
0
9
Йебоа
9
Йебоа
0
44
0
0
44
10
Любичич
20
20
10
Любичич
7
Бурк
0
0
7
Бурк
77
0
0
77
Остались в запасе
Тироль
Санкт-Пельтен
1
Pascal Grunwald
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
Остались в запасе
1
Pascal Grunwald
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Санкт-Пельтен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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