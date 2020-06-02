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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Альтах
Маттерсбург - Альтах: обзор матча 02 июня 2020
Маттерсбург
02.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
16'
Э. Шрайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маттерсбург - Альтах
Желтая карточка
Т. Марер
90'
89'
Желтая карточка
A. Wiss
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
П. Саломон
86'
81'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
К. Гебауэр
Желтая карточка
А. Грубер
71'
70'
Замена
S. Sam
️️️️
M. Meilinger
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
M. Lercher
61'
Замена
A. Holler
️️️️
M. Pusic
61'
46'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
Э. Карич
46'
Замена
М. Фишер
️️️️
Й. Тартаротти
25'
Желтая карточка
Э. Шрайнер
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Шрайнер
Пас отдал
К. Гебауэр
13'
Желтая карточка
М. Турнвальд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
12
Florian Hart
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
5
Michael Lercher
ЦП
0
M. Pusic
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
0
A. Holler
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
Альтах
33
Reuf Durakovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
3-4-3
21
4
Немет
10
31
Марер
10
Саломон
6
5
12
9
Грубер
30
Кюн
0
4-5-1
13
3
Шмидль
18
Карич
34
Турнвальд
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
11
20
Тартаротти
16
Шрайнер
0
27
Гебауэр
5
7
7
5
0
0
0
0
10
Саломон
33
33
10
Саломон
20
Тартаротти
30
Фишер
30
Фишер
20
Тартаротти
11
10
10
11
18
Карич
0
0
18
Карич
27
Гебауэр
20
Вильяльба
20
Вильяльба
27
Гебауэр
Остались в запасе
Маттерсбург
Альтах
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
33
Reuf Durakovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
Остались в запасе
33
Reuf Durakovic
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Маттерсбург - Альтах
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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