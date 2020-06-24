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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 июня 2020
Манчестер Юнайтед
24.06.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
7'
А. Марсьяль
44'
А. Марсьяль
74'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Гринвуд
81'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Рэшфорд
80'
Замена
А. Перейра
️️️️
П. Погба
80'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
80'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
80'
ГОЛ! 3:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
74'
Желтая карточка
Л. Шоу
67'
64'
Замена
Р. Живкович
️️️️
Д. МакГолдрик
46'
Замена
С. Берге
️️️️
О. Норвуд
46'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Муссе
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Ван-Биссака
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
15
Люк Фримен
АП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-4-2
21
Мур
19
Ягиелка
14
Робинсон
6
Бешам
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
17
МакГолдрик
11
Муссе
9
Рэшфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
8
Погба
8
Перейра
8
Перейра
8
Погба
11
Гринвуд
64
Мата
64
Мата
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
10
Норвуд
16
Берге
16
Берге
10
Норвуд
17
МакГолдрик
34
Живкович
34
Живкович
17
МакГолдрик
11
Муссе
9
МакБарни
9
МакБарни
11
Муссе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
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