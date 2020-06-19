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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 19 июня 2020
Норвич Сити
19.06.2020, пятница, 20:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Саутгемптон
49'
Д. Ингс
54'
С. Армстронг
79'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Ааронс
90'
+2
90'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Я. Валери
89'
Замена
С. Буфал
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Д. Мартин
️️️️
Й. Дрмич
89'
88'
Замена
Н. Телла
️️️️
Д. Ингс
82'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
82'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
М. Обафеми
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Буэндия
80'
Замена
О. Дуда
️️️️
Т. Пукки
80'
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Редмонд
Пас отдал
М. Обафеми
73'
Желтая карточка
Д. Ингс
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
62'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Т. Трибулл
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Армстронг
Пас отдал
Д. Ингс
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
18
Джамаль Льюис
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
10
Эмилиано Буэндия
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
5
Клозе
4
Годфри
18
Льюис
3
Ааронс
28
Трибулл
10
Буэндия
23
МакЛин
10
Кантвелл
18
Дрмич
20
Пукки
4-4-2
29
МакКарти
7
Валери
5
Стивенс
5
Беднарек
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
17
Армстронг
21
Обафеми
28
Ингс
20
Пукки
8
Дуда
8
Дуда
20
Пукки
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
28
Трибулл
8
Вранчич
8
Вранчич
28
Трибулл
10
Буэндия
33
Айда
33
Айда
10
Буэндия
18
Дрмич
16
Мартин
16
Мартин
18
Дрмич
27
Редмонд
17
Буфал
17
Буфал
27
Редмонд
7
Валери
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
7
Валери
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
28
Ингс
23
Телла
23
Телла
28
Ингс
21
Обафеми
19
Адамс
19
Адамс
21
Обафеми
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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