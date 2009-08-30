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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 30 августа 2009
Марсель
30.08.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
Замена
Д. Белльон
️️️️
М. Шамах
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Я. Плашил
Желтая карточка
М. Шальме
Замена
Жуссие
️️️️
Фернандо
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Э. Сиссе
Замена
Я. Плашил
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Вендел
Желтая карточка
М. Шамах
Желтая карточка
Б. Тремулинас
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Б. Коне
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЛП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ПП
11
Брандао
ЛФ
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
14
Бакари Коне
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
17
Вендел
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-3-3
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
21
Боннар
25
Мбиа
8
Шейру
22
Сиссе
11
Брандао
76
Ньянг
14
Коне
4-3-1-2
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
13
Сиани
14
Тремулинас
17
Вендел
6
Фернандо
12
Диарра
8
Гуркюфф
94
Гуффран
27
Шамах
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
Вальбуэна
14
Коне
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Коне
76
Ньянг
23
Морьентес
23
Морьентес
76
Ньянг
94
Гуффран
18
Плашил
18
Плашил
94
Гуффран
6
Фернандо
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Фернандо
27
Шамах
11
Белльон
11
Белльон
27
Шамах
Остались в запасе
Марсель
Бордо
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Марсель - Бордо
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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