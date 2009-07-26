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Расписание матчей
Тоттенхэм - Селтик
Тоттенхэм - Селтик: обзор матча 26 июля 2009
Тоттенхэм
26.07.2009, воскресенье, 19:00
Товарищеский турнир. Wembley Cup, Финал
0 : 2
Завершен
Селтик
9'
К. Киллен
41'
Г. Самарас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Селтик
Замена
Д. Обика
️️️️
Д. О'Хара
Замена
Д. Босток
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
С. Ферри
️️️️
П. МакКурт
Замена
П. Макгоуэн
️️️️
Г. Самарас
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Мицуно
Замена
Г. Колдуэлл
️️️️
Г. Ловенс
Замена
Л. Модрич
️️️️
У. Паласиос
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Хаттон
Замена
В. Чорлука
️️️️
Д. Дерви
Замена
К. Кудичини
️️️️
Э. Гомес
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Кин
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Бент
Замена
Р. Конрой
️️️️
Д. Фокс
Замена
Д. Ливермор
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 0:2!
Г. Самарас
ГОЛ! 0:1!
К. Киллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
(К)
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ПЗ
20
Марк Кросас
ЛП
29
Коки Мицуно
ЦП
8
Вилло Флуд
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
33
Крис Киллен
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Джон Босток
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
54
Райан Конрой
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
8
Саймон Ферри
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Шимбонда
25
Дерви
21
Хаттон
23
О'Хара
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
12
Леннон
10
Бент
7
Кин
4-4-2
24
Залушка
41
Кэддис
21
О'Ди
4
Ловенс
13
Фокс
15
МакКурт
29
Мицуно
8
Флуд
20
Кросас
33
Киллен
30
Самарас
1
Гомес
23
Кудичини
23
Кудичини
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
3
Роуз
3
Роуз
32
Ассу-Экотто
25
Дерви
14
Чорлука
14
Чорлука
25
Дерви
21
Хаттон
26
Ноутон
26
Ноутон
21
Хаттон
12
Леннон
8
Ливермор
8
Ливермор
12
Леннон
23
Хаддлстоун
15
Босток
15
Босток
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
10
Модрич
10
Модрич
8
Паласиос
23
О'Хара
9
Обика
9
Обика
23
О'Хара
7
Кин
9
Дефо
9
Дефо
7
Кин
10
Бент
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Бент
13
Фокс
54
Конрой
54
Конрой
13
Фокс
15
МакКурт
8
Ферри
8
Ферри
15
МакКурт
4
Ловенс
5
Колдуэлл
5
Колдуэлл
4
Ловенс
29
Мицуно
38
МакГинн
38
МакГинн
29
Мицуно
30
Самарас
18
Макгоуэн
18
Макгоуэн
30
Самарас
Остались в запасе
Тоттенхэм
Селтик
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Артур Боруц
ВР
20
Андреас Хинкель
ПЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
20
Андреас Хинкель
ПЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Тоттенхэм - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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