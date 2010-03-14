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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 14 марта 2010
Хоффенхайм
14.03.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
80'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
Замена
М. Розенберг
️️️️
У. Алмейда
Замена
М. Терраццино
️️️️
Ю. Райтала
Замена
Л. Густаво
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
Й. Шимунич
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
Пас отдал
Д. Йенсен
Замена
П. Тагое
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Д. Йенсен
️️️️
Т. Фрингс
Замена
М. Марин
️️️️
А. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ПЗ
70
Майкосуэл
ЛП
0
Тобиас Вайс
ОП
7
Борис Вукчевич
ЦП
23
Сеяд Салихович
(К)
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЛП
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Вердер
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-4-1
26
Хильдебранд
4
Айхнер
5
Комппер
4
Шимунич
22
Райтала
0
Вайс
70
Майкосуэл
7
Вукчевич
23
Салихович
22
Эдуардо
11
Ибишевич
4-4-2
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
6
Боровски
0
Фрингс
44
Баргфреде
14
Хант
9
Алмейда
14
Писарро
22
Эдуардо
14
Густаво
14
Густаво
22
Эдуардо
22
Райтала
33
Терраццино
33
Терраццино
22
Райтала
11
Ибишевич
28
Тагое
28
Тагое
11
Ибишевич
0
Фрингс
7
Йенсен
7
Йенсен
0
Фрингс
14
Хант
22
Марин
22
Марин
14
Хант
9
Алмейда
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Алмейда
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
17
Саид Хусейнович
ЦП
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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