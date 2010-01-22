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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 22 января 2010
Фрайбург
22.01.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
41'
Ч. Марика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Желтая карточка
С. Макиади
+1
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
З. Кузманович
️️️️
К. Треш
Замена
Д. Жагер
️️️️
Й. Флум
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
С. Таски
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
И. Банович
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Р. Хильберт
ГОЛ! 0:1!
Ч. Марика
Пас отдал
П. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
5
Хайко Бучер
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
11
Феликс Баcтианс
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
16
Седрик Макиади
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-2-1
16
Пуплен
76
Менди
5
Бучер
21
Топрак
11
Баcтианс
23
Флум
0
Банович
16
Макиади
20
Калиджиури
61
Сиссе
4-4-2
26
Ульрайх
22
Челоцци
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
19
Хильберт
28
Треш
28
Хедира
11
Глеб
88
Погребняк
19
Марика
0
Банович
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
0
Банович
23
Флум
14
Жагер
14
Жагер
23
Флум
27
Райзингер
27
Райзингер
28
Треш
8
Кузманович
8
Кузманович
28
Треш
11
Глеб
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
11
Глеб
19
Хильберт
10
Гебхарт
10
Гебхарт
19
Хильберт
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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