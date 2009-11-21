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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 21 ноября 2009
Штутгарт
21.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Герта
82'
З. Кузманович
49'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
Вторая желтая
З. Кузманович
ГОЛ! 1:1!
З. Кузманович
Желтая карточка
Я. Дробны
Желтая карточка
А. Рамос
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Глеб
Замена
Г. Качар
️️️️
С. Бигалке
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
Л. Пищек
Замена
Элсон
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Замена
А. Рамос
️️️️
В. Домовчийски
Желтая карточка
З. Кузманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
30
Саша Бигалке
ЛФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
7
Элсон
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Герта
23
Патрик Собцик
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Фанол Пердедай
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-5-2
13
Леманн
15
Бока
5
Нидермайер
15
Дельпьер
8
Кузманович
28
Треш
11
Глеб
13
Руди
0
Хитцльшпергер
18
Какау
19
Марика
3-2-2-3
33
Дробны
3
Фридрих
39
Пейчинович
28
Лустенбергер
26
Пищек
5
фон Берген
16
Сисеро
8
Нику
19
Домовчийски
18
Вихнярек
30
Бигалке
0
Хитцльшпергер
7
Элсон
7
Элсон
0
Хитцльшпергер
11
Глеб
88
Погребняк
88
Погребняк
11
Глеб
19
Марика
20
Шибер
20
Шибер
19
Марика
30
Бигалке
20
Качар
20
Качар
30
Бигалке
19
Домовчийски
20
Рамос
20
Рамос
19
Домовчийски
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
8
Фанол Пердедай
ЦП
23
Патрик Собцик
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
23
Патрик Собцик
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Штутгарт - Герта
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
МХПАрена
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