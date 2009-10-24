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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 24 октября 2009
Хоффенхайм
24.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
34'
К. Айхнер
38'
В. Ибишевич
64'
Ф. Сукулини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Буньяку
Замена
М. Терраццино
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Майкосуэл
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сукулини
Замена
Д. Видошич
️️️️
Д. Жигакс
Желтая карточка
Ю. Юдт
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:0!
К. Айхнер
Желтая карточка
Д. Жигакс
Желтая карточка
А. Ибертсбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
АП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
10
Дарио Видошич
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
4
Айхнер
5
Комппер
4
Шимунич
26
Ибертсбергер
14
Густаво
23
Салихович
22
Эдуардо
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
4-3-1-2
1
Шефер
16
Юдт
5
Марох
31
Вольф
22
Пинола
11
Жигакс
24
Клюге
8
Франтц
0
Минтал
8
Айглер
10
Буньяку
7
Обаси Огбуке
4
Сукулини
4
Сукулини
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
33
Терраццино
33
Терраццино
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
7
Вукчевич
7
Вукчевич
70
Майкосуэл
8
Франтц
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
8
Франтц
11
Жигакс
10
Видошич
10
Видошич
11
Жигакс
10
Буньяку
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Буньяку
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
30
Александер Штефан
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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