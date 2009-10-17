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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 17 октября 2009
Вердер
17.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
18'
К. Писарро
22'
П. Мертезакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
Желтая карточка
Б. Вукчевич
Замена
П. Нимайер
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
И. Ворса
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Комппер
Желтая карточка
Й. Шимунич
Желтая карточка
М. Комппер
ГОЛ! 2:0!
П. Мертезакер
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
18'
15'
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
Т. Визе
14'
14'
Пенальти не реализован!
К. Эдуардо
11'
Замена
С. Салихович
️️️️
А. Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вердер
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
44
Баргфреде
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
3-3-1-2
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
4
Айхнер
22
Эдуардо
7
Обаси Огбуке
70
Майкосуэл
44
Баргфреде
18
Нимайер
18
Нимайер
44
Баргфреде
22
Марин
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Марин
32
Бек
23
Салихович
23
Салихович
32
Бек
5
Комппер
11
Ибишевич
11
Ибишевич
5
Комппер
14
Густаво
7
Вукчевич
7
Вукчевич
14
Густаво
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Везерстадион
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