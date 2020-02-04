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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 04 февраля 2020
Вердер
04.02.2020, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Боруссия Д
16'
Д. Зелке
30'
Л. Биттенкурт
70'
М. Рашица
67'
Э. Холанд
78'
Д. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Боруссия Д
Замена
О. Топрак
️️️️
М. Рашица
90'
+5
89'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Ройс
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ю. Осако
89'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
85'
85'
Желтая карточка
Д. Рейна
78'
ГОЛ! 3:2!
Д. Рейна
Пас отдал
Ю. Брандт
ГОЛ! 3:1!
М. Рашица
Пас отдал
Ю. Осако
70'
67'
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
66'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Загаду
64'
Желтая карточка
М. Ройс
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Д. Зелке
50'
49'
Желтая карточка
Н. Шульц
46'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 2:0!
Л. Биттенкурт
30'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-1-3-2
1
Павленка
13
Велькович
7
Фогт
32
Фридль
4
Мойсандер
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
18
Классен
7
Рашица
9
Зелке
10
Осако
3-2-1-3-1
1
Хитц
25
Аканджи
15
Хуммельс
23
Загаду
2
Хакими
14
Шульц
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
9
Азар
8
Брандт
7
Рашица
21
Топрак
21
Топрак
7
Рашица
10
Осако
31
Бартельс
31
Бартельс
10
Осако
9
Зелке
9
Сарджент
9
Сарджент
9
Зелке
23
Загаду
10
Рейна
10
Рейна
23
Загаду
18
Ройс
23
Джан
23
Джан
18
Ройс
9
Азар
9
Холанд
9
Холанд
9
Азар
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
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