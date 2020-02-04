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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 04 февраля 2020
Гранада
04.02.2020, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Валенсия
3'
Р. Сольдадо
90+4'
Р. Сольдадо (П)
40'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гранада - Валенсия
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Сольдадо
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сольдадо
53'
Желтая карточка
М. Гоналон
43'
40'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Эскандель
21
Нева
24
Вальехо
5
Санчес
20
Фулкье
25
Гоналон
21
Эррера
14
Вадильо
7
Пуэртас
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
3-1-3-1-2
1
Хауме
3
Паулиста
4
Дьякаби
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
14
Торрес
19
Родриго
9
Гомес
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Виктор Диас
ПЗ
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Виктор Диас
ПЗ
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Гранада - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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